بسبب حبل .. مصرع وإصابة 86 عاملاً في منجم ذهب بجنوب أفريقيا

في واقعة مأساوية، أدى حادث في منجم للبلاتين في جنوب أفريقيا إلى مصرع 11 عاملًا وإصابة 75 آخرين، حسبما أعلنت الشركة المشغلة للمنجم.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قالت الشركة إن الحادث وقع بسبب حبل متعرج متصل بمصعد على شكل قفص يرفع الناس إلى أعلى وأسفل عمود المنجم.. وأضافت أن المصعد بدأ يتحرك للأسفل بشكل غير متوقع.

وتمتلك جنوب أفريقيا أعمق المناجم في العالم، وهي منتج رئيسي للبلاتين والذهب والمواد الخام الأخرى.

وكانت هناك مخاوف منذ فترة طويلة بشأن ظروف السلامة في مناجمها، لكن الوضع تحسّن منذ انتهاء حكم الأقلية البيضاء في عام 1994، ووقع الحادث الأخير يوم الاثنين في منجم في روستنبرج، على بُعد حوالي 100 كيلومتر شمال غرب جوهانسبرج.

وبهذا يرتفع عدد القتـ.ـلى في مناجم جنوب أفريقيا إلى 55 شخصًا هذا العام، وقالت مزيلا مثينجان، الرئيسة التنفيذية لمجلس المعادن: “هذه ضربة فظيعة لطموحنا في إنهاء عام 2023 بعدد وفيات أقل من العام الماضي عندما كان هناك 49 حالة وفاة، وهو أدنى مستوى على الإطلاق”.

قام وزير الموارد المعدنية جويدي مانتاشي بزيارة المنجم، ووصف الحادث بالكارثة، وقال إنه سيتم إجراء تحقيق شامل لمعرفة ملابسات الحادث.