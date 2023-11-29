عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب حبل .. مصرع وإصابة 86 عاملاً في منجم ذهب بجنوب أفريقيا

صدى البلد

في واقعة مأساوية، أدى حادث في منجم للبلاتين في جنوب أفريقيا إلى مصرع 11 عاملًا وإصابة 75 آخرين، حسبما أعلنت الشركة المشغلة للمنجم.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قالت الشركة إن الحادث وقع بسبب حبل متعرج متصل بمصعد على شكل قفص يرفع الناس إلى أعلى وأسفل عمود المنجم.. وأضافت أن المصعد بدأ يتحرك للأسفل بشكل غير متوقع.

txt

عندي ذهب يزيد على مائة وخمسين جرامًا وأستعمله للزينة.. فهل فيه زكاة؟

txt

5 أشخاص أمام المحكمة.. سرقوا ذهب ربة منزل بالمغافلة

وتمتلك جنوب أفريقيا أعمق المناجم في العالم، وهي منتج رئيسي للبلاتين والذهب والمواد الخام الأخرى.

وكانت هناك مخاوف منذ فترة طويلة بشأن ظروف السلامة في مناجمها، لكن الوضع تحسّن منذ انتهاء حكم الأقلية البيضاء في عام 1994، ووقع الحادث الأخير يوم الاثنين في منجم في روستنبرج، على بُعد حوالي 100 كيلومتر شمال غرب جوهانسبرج.

وبهذا يرتفع عدد القتـ.ـلى في مناجم جنوب أفريقيا إلى 55 شخصًا هذا العام، وقالت مزيلا مثينجان، الرئيسة التنفيذية لمجلس المعادن: “هذه ضربة فظيعة لطموحنا في إنهاء عام 2023 بعدد وفيات أقل من العام الماضي عندما كان هناك 49 حالة وفاة، وهو أدنى مستوى على الإطلاق”.

قام وزير الموارد المعدنية جويدي مانتاشي بزيارة المنجم، ووصف الحادث بالكارثة، وقال إنه سيتم إجراء تحقيق شامل لمعرفة ملابسات الحادث.

إفريقيا الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

قرار عسكري عاجل من أمريكا بشأن غزة

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

تقليعة جديدة للهروب من المقاطعة| حكاية بديل “سبيرو سباتس” بالأسواق.. ورواد: “إحنا ضربنا المضروب”

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة عن فتوح: لا يوجد أمامه إلا هذا النادي

اخبار مصر| مدبولي: ضغوط غير مسبوقة على شبكة الكهرباء.. الانتخابات الرئاسية تنطلق بعد غدٍ

الخطيب بيفهم كورة.. فرج عامر يفتح النار على كولر ولاعبي الأهلي

الحزن يخيم على لاعبي الأهلي .. أول قرار لبيبو بعد التعادل مع سموحة |فيديو

ترشيحاتنا

الحكومة تتوقع استقرار سعر الدولار على المدى القصير

حكم سابق يكشف صحة طرد لاعب سموحة أمام الأهلي

دليل استرشادي في الانتخابات الرئاسية 2024| 4 فئات يسمح لهم بدخول اللجان الفرعية

هواوي تعتزم إطلاق هواتف Huawei P70 بمواصفات جبارة

قصة قرار أعطى الحق لتقسيم فلسطين بين العرب واليهود.. اعرف الحكاية

الأمم المتحدة تتبنى قرارًا يطالب الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الجولان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات خطيرة تشير للإصابة بـ سرطان الكبد الأولي .. خلّي بالك

طريقة عمل فطيرة بيتزا باللحمة المفرومة .. جديدة وغير تقليدية

السبب صادم.. 5 أفيال تدهس سيارة فجأة في ماليزيا

مـ جزرة بحرية.. حكاية رحلة تسببت في إنهاء تجارة العبيد؟

فيديو

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ