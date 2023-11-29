نجم الأهلي السابق: الجميع يطبق اللوائح وكولر أخطأ في التعامل مع البدلاء

أكد سيد معوض نجم الأهلي السابق، أن مباراة الأهلي وسموحة شهدت أداء متواضع من جانب الفريقين على مدار الـ90 دقيقة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأخطاء تحتاج للتصحيح خلال الفترة المقبلة من جانب مارسيل كولر، مؤكدا قدرة الفريق الأحمر على حصد لقب الدوري المصري في النهاية.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc: "الجميع يريد من كولر أن يقوم بعمل تغييرات مبكرة، خصوصا في ظل ابتعاد اللاعبين الأساسيين عن الأداء الجيد، ولا يوجد مبرر لتأخر التبديلات لوقت متأخر وحتى الدقيقة 80، والمباراة الوحيدة التي قام بالتغيير فيها كانت امام ميدياما وساهم البدلاء في الفوز بثلاثية".

وأضاف: "البدلاء الذين شاركوا لمدة عشر دقائق لم يصنعوا الفارق، وبعضهم يشارك وهم في حالة غضب بسبب عدم المشاركة، أتمنى أن يتلافي ذلك مستقبلا، وأن يدفع بلاعبين يصنعوا الفارق مبكرًا وحتى لو بين الشوطين، وحسين الشحات بعيد عن مستواه وبدأ يعتمد على اللعب الفردي، وعندما كان يلعب بشكل جماعي كان يقدم مستوى أفضل بمراحل".

وواصل: "هناك مشكلة وهي تعامل كولر مع اللاعبين البعيدين عن المباريات، لأنهم عندما يشاركوا في المباريات لا يقدموا الأداء المنتظر، ومحمد عبدالمنعم كان تصريحه مفهوم لكنه لم يتحدث عن شئ معين، ومن الطبيعي ألا يتحدث خصوصا والفريق كانت لديه مواجهة هامة، وكان من الأفضل عدم نشر أي شئ يثير اللغط".

وأكمل: "غرفة ملابس الاهلي لا تعتمد على فرد، هي تسير بنظام ولوائح داخل النادي والجميع يطبق اللوائح، والفريق أصبح تحت ضغط كبير خصوصا مع خسارة بطولتين، والأهلي لديه كأس العالم للأندية وأعتقد أنه سيقدم مستوى مختلف، وتواجد جماهير الأهلي بأعداد كبيرة سيفرق كثيرا مع اللاعبين".

وأكمل: "هناك لاعبين كانت بعيدة عن المستوى في لقاء سموحة مثل حسين الشحات والذي أصبح تحت ضغط كبير بجانب زملائه في الأهلي مؤخرًا، واليوم أحمد سامي لو كان يريد المغامرة هجوميًا كان من الممكن أن يلعب على المرتدات ويسجل في شباك الأهلي، الدفاع في كرة القدم سهل، لكن الأصعب هو ماذا سيفعل عندما يمتلك الكرة؟!.. كوبر كان يعتمد على الدفاع وكان هناك جمل يعتمد عليها مع وجود محمد صلاح".

وزاد: "التحكيم لم يكن له دور فى لقاء الأهلي وسموحة، والفريق لم يقدم الأداء المقنع، وبالتأكيد مواجهة يانج افريكانز التنزاني ليست سهلة، واعتقد أن الفريق سيحقق نتيجة إيجابية على الأقل سيعود بالتعادل".

وأتم: "الاسماعيلي قدم مستوى جيد امام بيراميدز وتقدم بهدف واضاع فرص محققة ولو تقدم بالهدف الثاني كان سيصعب الأمور على باتشيكو، واتمنى أن يبني الجهاز الفني بقيادة ايهاب جلال على نتيجة لقاء بيراميدز، في ظل الازمات الحالية ووقف القيد، والأمور صعبة لكن على الاسماعيلي محاولة تجميع أكبر قدر من النقاط حتى لا يتكرر سيناريوهات المواسم الماضية".