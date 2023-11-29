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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النواب الأمريكي يصوت على قرار يدعو حماس إلى الإفراج عن جميع الرهائن

مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي

صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، بالإجماع على قرار يدعو حركة حماس إلى الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة.

وفي وقت سابق، أعرب البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن أمله في أن تطلق حركة حماس سراح المزيد من الأمريكيين.

وقال البيت الأبيض في بيان صادر عنه اليوم "لا دلائل على أن حماس تحاول منع الأمريكيين من الخروج لاستخدامهم كورقة ضغط"، مؤكدًا أنه سيعمل لرؤية إمكانية تمديد الهدنة في قطاع غزة.

وتم تمديد الهدنة التي اتفقت عليها إسرائيل وحركة حماس لمدة يومين إضافيين، وهذا يترك الباب مفتوحا أمام إمكانية إطلاق سراح رهائن أمريكيين اليوم الأربعاء.

وكان مسؤول كبير في إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن، قال الاثنين، إن البيت الأبيض لا يعتقد أن حماس تعمدت احتجاز امرأتين أمريكيتين كان من المتوقع إطلاق سراحهما كجزء من إطلاق سراح الرهائن.

وقال المسؤول الأمريكي في اتصال مع الصحفيين إن تعمد حماس احتجاز الرهينتين الأمريكيتين على أساس جنسيتهما الأمريكية لم يكن “النتيجة التي يمكن أن نستخلصها” وفقا لـ CNN.

ولم يوضح المسؤول الأمريكي كيف توصلت الإدارة إلى هذا الاعتقاد.

مجلس النواب الأمريكي حماس الرهائن إسرائيل وحركة حماس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن

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