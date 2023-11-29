الأوقاف تعلن إطلاق برنامج "أئمة الفقه" في 1000 مسجد.. الثلاثاء المقبل

أطلقت وزارة الأوقاف برنامج " أئمة الفقه "ضمن نشاط (المنبر الثابت) المشترك بين الأزهر الشريف والوزارة في جميع المحافظات، (الثلاثاء من كل أسبوع) عقب صلاة العشاء في (1012) مسجد، وذلك خلال شهر ديسمبر 2023م، ويسرّنا أن نعلن عن موضوعات وأماكن تنفيذ البرنامج ، وذلك على النحو التالي:

1- الثلاثاء :5 /12/2023م ، عن موضوع: (الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) .. نشأته وحياته وجهوده العلمية).

2- الثلاثاء : 12 /12/ 2023م ، عن موضوع: (الإمام مالك (رحمه الله) .. نشأته وحياته وجهوده العلمية).

3- الثلاثاء : 19 /12/ 2023م ، عن موضوع: (الإمام الشافعي (رحمه الله) .. نشأته وحياته و جهوده العلمية).

4- الثلاثاء : 26 /12/ 2023م ، عن موضوع: (الإمام أحمد بن حنبل (رحمه الله) .. نشأته وحياته وجهوده العلمية).