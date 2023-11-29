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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام سالم: الأهلي فشل في فك حصار سموحة المهزوم من الزمالك بـ«الخمسة»

عصام سالم
عصام سالم

قال الناقد الرياضي عصام سالم، إن الأهلي يستمر في تقديم الأداء الذي يغيب عنه المتعة والإقناع لجماهيره، بعد التعادل مع سموحة، بدون أهداف، مساء الثلاثاء، في الدوري المصري.

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وأضاف سالم، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي بدأ الموسم بشكل سلبي في الدوري الإفريقي، واستمر في تقديم نفس الأداء حتى الآن.

الأهلي فشل في فك حصار دفاعات سموحة 

وأشار إلى أن الأهلي فشل في فك حصار دفاعات سموحة الذي خسر من الزمالك بخماسية، موضحًا أن كولر بدأ في التبريرات بعد النتائج السلبية، وهو ما يؤكد موقف الأهلي الصعب.

واختتم تصريحاته، أن كولر يضلل الجمهور بعدم الكشف عن الحقيقة التي يواجهها الأهلي، فضلًا عن ظهوره منفعلًا بشكل مستمر، الأمر الذي يؤكد فقدانه السيطرة.

 

الأهلى عصام سالم سموحة المتعه

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