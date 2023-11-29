أزمات داخل الأهلي وعلاقة الجمهور مع كولر.. تفاصيل

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن علاقة جمهور الأهلي مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق حدث فيها (نقلة) واضحة، بعد الانتقادات التي ظهرت خلال لقاء الفريق أمام سموحة، والهجوم الذي حدث ضده من جانب أحد الجماهير.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc: "كان من الأفضل ألا يلتفت كولر للمشجع ويركز معه مطلقًا، ولكن الأمر يمثل تحول جديد وخطير بالنسبة لعلاقة المدرب مع الجمهور، خصوصا أنه كان في مكانة كبيرة بعدما حصد خمس ألقاب في الموسم الماضي، والأمر قد يكون له توابع كبيرة، خصوصا من جانب المدرب وهل سيتأثر بذلك أم لا؟!".

وأضاف: "الأهلي بالفعل الأقرب لحصد الدوري، ولكن لو شعر اللاعبون بذلك ووصل لهم هذا الكلام فلن يقدموا المستوى المطلوب، والقصة في الأهلي أصبحت أكثر من التعادل، هناك لاعبين بدأت تتصرف بشكل غير جيد مثل محمد عبدالمنعم الذي نشر "ستوري" بسبب عقده وتعرضه للظلم وهذه امور غير معتادة".

وأكمل: "غرفة ملابس الأهلي ليس (محكومة) مثل العام الماضي، الحديث في الأمور الخاصة عبر السوشيال ميديا أصبح مستباحا بين لاعبي الأهلي، كنت أشعر في مباريات سابقة بقدرة الأهلي على التسجيل في أي مكان، وفي لقاء سموحة شعرت بحالة لامبالاة وعدم القدرة على احراز الأهداف وغاب الحماس عن الفريق".

وواصل: "محمد عبدالمنعم عقده مستمر مع الأهلي للموسم القادم، فلماذا يريد التجديد الآن، أو الحصول على راتب آخر؟!، الأهلي لا يقدم نفس أداء الموسم الماضي، ولكن الفريق سيعاني كثيرا في مونديال الأندية وبطولة إفريقيا، إلا في حالة استعادة لاعبيه للروح العالية".

وتابع: "المدرب قد يصل لمرحلة الثقة الزائدة والتي تقترب من الغرور، وأن أي شئ يفعله سيكون صحيح تماما، والأمر أصبح ملموس عند كولر، الذي لم يسبق له الفوز بـ5 بطولات في موسم واحد طوال تاريخه، وبالتأكيد وصل لهذه المرحلة، ولم يستفيد من الخسائر الاخيرة في كأس السوبر الإفريقي والدوري الافريقي، ومونديال الأندية أصبح على الأبواب، والأمور تحتاج للحلول سريعا بعيدا عن الثقة الزائدة في اختياراته والتغييرات".

وأكد: "هناك مشكلة بالنسبة لكولر يجب أن يتم حلها قبل كأس العالم للأندية، ولابد من اعادة الحسابات رغم ضيق الفترة قبل البطولة المقبلة".

وأتم: "حزنت لخسارة الإسماعيلي أمام بيراميدز، وإيهاب جلال كان في وضع صعب خصوصا بعد طرد محمد هاشم، والفريق كان صامد لفترة طويلة في مواجهة منافس قوي، ورغم ذلك الاسماعيلي ليس فريق سيئ رغم الازمات العديدة التي تحيط بالفريق منذ بداية الموسم، والاسماعيلي في حاجة للفوز بمباراة او مباراتين".