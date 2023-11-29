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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ببطاقة الرقم القومي .. اتحاد المصريين بالخارج يكشف كيفية إجراء الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

قالت ميرفت خليل، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج ببريطانيا، إن الاتحاد منذ الإعلان عن انتخابات الرئاسة المصرية قاموا بعدة لقاءات عبر زووم مع أبناء الجالية المصرية، و التفكير في كيفية حث و تشجيع المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات و توضيح أن صوتهم استحقاق في العملية الانتخابية.

وأضافت ميرفت خليل، خلال مداخلتها عبر زووم ببرنامج "صباح الورد" المذاع على شاشة TEN، أن الاتحاد يقوم بشتى الطرق بالوصول إلى جميع أبناء الجالية المصرية بالخارج عن طريق الهواتف، المقابلات أو حتى السوشيال ميديا، و يقوموا بحثهم على ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية و يقوموا بإخبارهم بكل جديد يحدث في مصر.

ببطاقة الرقم القومي

ولفتت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أن المصري لديه الحق بأن يدلى بصوته ببطاقة الرقم القومي سواء كانت سارية أو منتهية، أو من خلال الباسبور المصري بشرط أن يكون ساري، مؤكدة ان أي مصري موجود بأي بلد عليه الذهاب إلى المقر الانتخابي و يدلي بصوته طالما إن عنوانه موجود ببطاقة الرقم القومي.

وأوضحت أن النسبة التقريبية للمصريين بالخارج تقريبا تصل إلى ربع مليون 250 ألف حتى ربع مليون 300 ألف مصري بالخارج.

ميرفت خليل انتخابات الرئاسة المصرية الجالية المصرية المصريين الانتخابات العملية الانتخابية

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