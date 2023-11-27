إتحاد المصريين ببريطانيا: عملنا على توعية المقيمين بالخارج بضرورة المشاركة في العملية السياسية

أكدت ميرفت خليل، ناب رئيس عام إتحاد المصريين في بريطانيا، قيام الاتحاد بالتواصل مع كافة المصريين في بريطانيا، وحثهم على ضرورة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية القادمة.

قالت ميرفت خليل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أنه نعمل على إمداد المصريين في بريطانيا بمعلومات شاملة عن المرشحين، وعن البرنامج الإنتخابي الخاص بكل مرشح، حتى يتمكن الناخب من الإدلاء بصوته بكل حرية وديموقراطية.

حائط صد قوي

أشارت إلى عمل الاتحاد على توعية المصريين بالخارج على ضرورة المشاركة في العملية السياسية، حتى يكون كافة المصريين بالداخل والخارج حائط صد قوي لحماية الدولة المصرية.