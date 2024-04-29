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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرب على غزة.. 19 شهيدا في غارات جوية للاحتلال على رفح

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الإثنين، بارتفاع عدد الضحايا في الغارات الجوية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة ارتفع إلى 19 شهيدا.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"  إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا لعائلة الخطيب في حي الجنينة شرق مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرين.

وأضافت الوكالة، أنه تم استشهاد 6 مواطنين أيضا إثر قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة الخواجات يؤوي نازحين في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح.

كما استشهد 5 مواطنين اثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو طه في رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت هيئة الدفاع المدني في غزة، إن هناك عددا من المفقودين في القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلاً لعائلة حجازي في حي الصبرة بمدينة غزة.

وقال الدفاع المدني في غزة إن طواقم الدفاع المدني بمحافظة رفح تعاملت مع عدة استهدافات لمنازل مأهولة بالسكان نتج عنها عدد من الشهداء والجرحى وآخرين مفقودين تحت الأنقاض.

الغارات الجوية الاحتلال الاسرائيلي مدينة رفح جنوب قطاع غزة 19 شهيدا الحرب على قطاع غزة

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