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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة أوراق 5 متهمين بإنهاء حياة شاب في القليوبية للمفتي

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الرابعة، اليوم، الأربعاء، أوراق 5 متهمين إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهما بتهمة قتل المجنى عليه مصطفى وحددت جلسة الدور الثالثة من شهر ديسمبر للنطق بالحكم.


وتعود أحداث القضية فى يوم 8 من شهر نوفمبر من العام الماضي عندما تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمقتل شاب وإصابة آخرين. وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وعثرت على جثمان شاب يدعى "مصطفى يوسف عبدالرحمن" يبلغ من العمر25 عام، مصاب بعدة طلقات، وتم نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، التى أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الطب الشرعي، وتحريات المباحث حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة.


وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاة المجنى عليه بـ 9 طلقات نارية، أودت بحياته فور وصوله للمستشفى ومكوثه بها عدة أيام حتى وافته المنية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من"شعبان. أ.ح" وشهرته "دودو" 24 عام صاحب مغسلة ومقيم بمدينة فتح الكابلات بشبرا الخيمة، و"باسم. أ.ح" 35 عامًا، عامل، ومقيم بمدينة فتح الكابلات، شبرا، و"إسلام. ع. ش" 24 عامًا، عاطل ومقيم بالكائنات بشبرا الخيمة، و"صابر. أ. ح" 33 عامًا، ومقيم شبرا الخيمة، و"سيد أ.ح".


كما تبين أيضا أن المتهمين جميعًا وآخرين مجهولين شرعوا فى قتل المجنى عليهما، أحمد عبدالعال هلال أنور، ومحمد سعيد عبدالسلام محمد، بأن أطلق المتهم الثانى إبان تواجد الأول منهما صحبة المجني عليه المتوفى صوبه عيارًا ناريًا من سلاحه النارى وتعدى المتهم الثالث عليه بسلاحه الأبيض "مطواة" برقبته، ووجه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به إصابات، وأطلق المتهم، الأول صوب الثانى منهما إبان تواجده على مسرح الجريمة مصادفة عيارًا ناريًا من سلاحه الناري قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته المبينة بتقرير الطب الشرعى الخاص به حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزر بعضهم البعض، إلا أنه قد خاب إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو مداركة المجني عليهما المصابين لما لحق بهما من علاج.


وكشفت التحقيقات أن المجنى عليه جرى قتله بـ 9 طلقات رصاص، بعد أن وعده المتهمين بعقد جلسة صلح لحل خلافات سابقة بينهم وبين شقيق المجنى عليه الأكبر، وفور وصوله للمكان المتفق عليه، انهالوا على المجنى عليه بإطلاق الرصاص ولقي مصرعه فى الحال.


وأضافت التحقيقات أن المتهم والمجنى عليه كانت توجد بينهم خلافات سابقة على اثر مشادة كلامية نشبت بين شقيق المجنى الأكبر عليه والمتهم، وتدخل فى وقت لاحق المجنى عليه، وتطورت لعدة مشاجرات، انتهت بمقتل المجنى عليه وإصابة اثنين من أصدقائه.

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