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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تثبيت الصناديق.. حي الدقي يبتكر منظومة جديدة لمواجهة ظاهرة الفريزة وضمان نظافة الشوارع

تثبيت الصناديق
تثبيت الصناديق
أحمد زهران

أطلق حي الدقي بمحافظة الجيزة، برئاسة المهندس محمد رزق رئيس الحي، تجربة ميدانية جديدة وحضارية تستهدف القضاء نهائياً على ظاهرة الفريزة والنباشين، وذلك عبر إحكام السيطرة على صناديق القمامة المنتشرة في الشوارع وحمايتها من العبث أو بعثرتها بالشارع.

وتعتمد التجربة الجديدة، على تثبيت صناديق القمامة في الأرض باستخدام قوائم حديدية صلبة، مع إغلاقها من الأعلى  بأقفال محكمة، وإتاحة فتحات مخصصة تسمح للمواطنين بإلقاء مخلفاتهم بسهولة، وتمنع في الوقت ذاته النباشين من نبش المحتويات أو بعثرتها في الطريق العام.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتكليفات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، لاعادة المظهر الحضاري لشوارع المحافظة والارتقاء بمستوى النظافة العامة.

وأوضح رئيس حي الدقي، أن المنظومة الجديدة تضمن عدم تحريك الصناديق أو إمالتها على جوانبها من قبل الفريزة، حيث تظل المفاتيح الخاصة بالأقفال بحوزة مسؤولي النظافة بالحي فقط، ما يسهل عملية تفريغ الشحنات بالكامل وبشكل منتظم داخل سيارات النقل المخصصة للمخلفات.

محافظة الجيزة محافظ الجيزة صناديق القمامة

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