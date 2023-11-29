زيزو بره التقييم| نجم الزمالك السابق يعلق على هزيمة فيوتشر بثنائية نظيفة

علق أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق علي فوز نادي الزمالك اليوم علي فيوتشر بهدفين مقابل لا شيء.

وكتب:"مبروك للزمالك عودة المكسب في الدوري مهم جداً وتاني كلين شيت.

‏ماتش كويس للفرقة اما كابتن معتمد لعب الطبيعي وبتوازن .. ‏الأمور اتسهلت وواحدة واحدة الأمور هتتحسن كمان .. ‏دونجا وعمر انهارده كويسين اووي ‏وطبعاً سيف فرود اما يبقي فايق يصنع الفرق ‏غير زيزو برة التقييم دايماً فارق ..‏نبني علي المكسب ونشد حيلنا في موضوع المدرب الاجنبي ".

تمكن نادي الزمالك من الفوز على فريق مودرن فيوتشر، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة التي اقيمت على استاد السلام، بهدفين نظيفين.

وتمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف التقدم للزمالك في مودرن فيوتشر، في الدقيقة ٣٩ من ركلة جزاء تم احتسابها لصالح سيف الدين الجزيري، وجاء إبراهيما نداى لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى الزمالك إلى 11 نقطة من 7 مباريات في المركز الخامس، وتوقف رصيد فيوتشر عند النقطة 12 في المركز الرابع.

وانتهت احداث الشوط الأول من مباراة مودرن فيوتشر والزمالك في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة التي اقيمت على استاد السلام بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين.