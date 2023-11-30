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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل التراميسو

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة عمل التراميسو ..

المكونات

 4 ملعقة قهوة سريعة التحضير 
 1 ونص كوب ماء ساخن 
كوب كريمة خفق
ربع كيلو جبن كريمى 
نص كوب سكر بودرة
1 فانيليا
20 بسكويت أصابع
نوتيلا

الطريقة

ذوبي القهوة في الماء في وعاء متوسط الحجم.

ضعي المزيج في الثلاجة حتى يبرد قليلاً.

أخفقي معاً في وعاء الكريمة، الجبن والسكر البودرة. والنوتيلا

غمسي أصابع البسكويت في مزيج القهوة المحضّر.

وزعي نصف كمية البسكويت في صينية ثم ضعي طبقة من الكريمة.
أعيدي الكرة بطبقة ثانية من البسكويت تليها طبقة من الكريمة
زيني الوجه بشيكولاتة نوتيلا  او بودرة الكاكاو

ضعي التيراميسو في الثلاجة لحوالى 3 ساعات ثم قدميه بارداً
 

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