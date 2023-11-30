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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المغرب يمدد حملة استيراد القمح في الفترة من يناير إلى أبريل 2024

صدى البلد

قال المكتب الوطني المهني للحبوب إن المغرب سيقدم دعما لاستيراد ما يصل إلى 2.5 مليون طن من القمح اللين في الفترة من الأول من يناير كانون الثاني إلى 30 أبريل نيسان 2024 في إطار برنامج استيراد لتعويض الإنتاج المحلي المتضرر من الجفاف.

وأضاف المكتب في مذكرة على موقعه الإلكتروني أن خطة الاستيراد من يناير كانون الثاني إلى أبريل نيسان وافقت عليها وزارتا المالية والزراعة على أن تنشر تفاصيل الدعم بشكل منفصل.

وبعد أن أدى الجفاف إلى انخفاض محصول القمح المحلي للعام الثاني، أطلق المغرب برنامج استيراد لموسم 2023/2024 يغطي ما يصل إلى 2.5 مليون طن في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول تلتها جولة ثانية في الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول تسمح بما يصل إلى مليوني طن.

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