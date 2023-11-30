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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"جهاد جريشة" يكشف أحقية الزمالك في ركلة جزاء أمام فيوتشر

صدى البلد

أكد الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، أن طارق مجدي حكم لقاء الزمالك ضد فيوتشر في الدوري المصري الممتاز، قدم مستوى طيب خلال اللقاء ويستحق الإشادة بعد احتسابه ركلة جزاء سليمة.

وقال لـ بوكس تو بوكس عبر فضائية etc: "اعتذار طارق مجدي عن إدارة مباراة بيراميدز والإسماعيلي كان قرار جيد من جانبه، حتى لا يدير مباراتين للإسماعيلي في بطولة الدوري ليصحح خطأ لجنة الحكام المصرية باسناد مباراتين متتاليتين لفريق واحد".

وأضاف: "اتفق مع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بشأن عدم جلوس فيتور بيريرا مع الحكام لتصحيح الأخطاء، وليس هناك أي تطور جديد أو أي شئ ملموس في التحكيم المصري، وأي نجاح يكون اجتهاد شخصي للحكم".

وواصل: "هناك تعيينات خاطئة من جانب لجنة الحكام في بعض المباريات، منهم حكم واحد أدار مباراتين فقط للجونة وهو محمد العتباني، لذلك كان قرار جيد من جانب طارق مجدي الاعتذار عن لقاء بيراميدز والإسماعيلي، ولذلك تم تعيينه لمواجهة الزمالك وفيوتشر".

وأكمل: "طارق مجدي قدم مستوى جيد في لقاء الزمالك ضد فيوتشر، وركلة الجزاء صحيحة، بعدما اصطدمت ركبة مدافع فيوتشر بقدم سيف الجزيري مهاجم الزمالك".

وأتم: "قرارات الحكم المساعد صحيحة بالغاء الأهداف التي جاءت نتيجة تسلل واضح سواء لـ الزمالك أو فيوتشر".

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"جهاد جريشة" يكشف أحقية الزمالك في ركلة جزاء أمام فيوتشر


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