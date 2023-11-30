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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الغندور يطرح سؤالا مثيرا للجمهور بعد فوز الزمالك على فيوتشر

صدى البلد

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالا مثيرا للجمهور بعد فوز الزمالك علي فيوتشر بالدوري عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب خالد الغندور : رأيكم من هو نجم مباراة اليوم بين الزمالك وفيوتشر بالدوري ؟

 

وتمكن نادي الزمالك من الفوز على فريق مودرن فيوتشر، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراةالمقامة على استاد السلام، بهدفين نظيفين.

وتمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف التقدم للزمالك في مودرن فيوتشر، في الدقيقة ٣٩ من ركلة جزاء تم احتسابهلصالح سيف الدين الجزير، وجاء إبراهيما نداى لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول.


 

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى الزمالك إلى 11 نقطة من 7 مباريات في المركز الخامس، وتوقف رصيد فيوتشر عندالنقطة 12 في المركز الرابع.

الغندور فوز الزمالك بالدوري فوز الزمالك علي فيوتشر

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