أحدث إيربودز من شاومي بـ 1600 جنيه فقط.. اعرف المواصفات

أطلقت شركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة العديد من المنتجات تحت علامتها التجارية الفرعية Redmi اليوم بما في ذلك سلسلة الهواتف الذكية K70 وRedmi Watch 4 .

وأعلنت الشركة أيضًا عن Redmi Buds 5 Pro وكما يوحي الاسم، فهي نسخة مطورة من Buds 5 التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام. تم تصميم أحدث سماعات TWS لتقديم أفضل جودة صوت على الإطلاق في سماعات Redmi.

وأطلقت شركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة العديد من المنتجات تحت علامتها التجارية الفرعية Redmi بما في ذلك سلسلة الهواتف الذكية K70 وRedmi Watch 4 والمزيد، أعلنت الشركة أيضًا عن Redmi Buds 5 Pro. وكما يوحي الاسم، فهي نسخة مطورة من Buds 5 التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام.

تم تصميم أحدث سماعات TWS لتقديم أفضل جودة صوت على الإطلاق في سماعات Redmi.

مواصفات Redmi Buds 5 Pro

يتميز Redmi Buds 5 Pro بنفس تصميم الإصدار غير الاحترافي مع جذع شبه داخل الأذن وأطراف أذن من السيليكون لملاءمة مريحة. تتميز سماعات الأذن بأنها مقاومة للغبار والماء بتصنيف IP54.

من الناحية الصوتية، تم تجهيز Redmi Buds 5 Pro بمكبر صوت مقاس 10 مم ومضخم صوت ديناميكي مقاس 11 مم للحصول على صوت جهير واضح وقوي على التوالي.

تحتوي سماعات TWS على إلغاء نشط للضوضاء يصل إلى 52 ديسيبل ويوجد أيضًا تعديل تكيفي بتقنية الذكاء الاصطناعي ونطاق تردد للحد من الضوضاء فائق السرعة يبلغ 4 كيلو هرتز والذي سيضبط إلغاء الضوضاء تلقائيًا.

يدعم جهاز الصوت برنامج الترميز LHDC 5.0 لبث الصوت عالي الجودة.

والجدير بالذكر أن Buds 5 Pro تتميز أيضًا بصوت مكاني لتجربة صوت غامرة بزاوية 360 درجة.

يتيح وضع الشفافية ثلاثي المستويات للمستخدمين أن يكونوا أكثر وعيًا بما يحيط بهم. سماعات الأذن قادرة أيضًا على التخلص من ضوضاء الرياح للحصول على جودة واضحة للمكالمات.

يُزعم أن Redmi Buds 5 Pro يوفر عمر بطارية إجمالي يصل إلى 38 ساعة.

يقال إن كل سماعة أذن توفر 10 و 6.5 ساعة من الاستخدام مع تعطيل ANC وتمكينه على التوالي. يتم تقديم Redmi Buds 5 Pro باللون الأبيض الثلجي والأسود السج والأزرق الخزفي الجليدي. يحمل سعرًا قدره 56 دولارًا (أي ما يعادل .