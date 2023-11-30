حرصاً على سلامة المواطنين.. حملة بالإسكندرية لإزالة خطورة داهمة بأحد العقارات بكرموز

نفذ حي غرب بمحافظة الاسكندرية برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، حملة تم فيها إزالة الخطورة الداهمة بالعقار 9 شارع الطحاوي بكرموز، غربي المحافظة.

وذكر الحي في بيان أن العقار صادر بشأنه قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي وجار استكمال الحملات في نطاق الحي حفاظًا على سلامة المواطنين.

جاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي والمشروعات والشئون القانونية بالحي، وبناء علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بازالة الخطورة الداهمة من العقارات حرصاً على سلامة المواطنين والمارة والاستجابة الفورية لأي شكوي تخص المواطن.