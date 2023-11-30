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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات رقابية مكثفة لتموين الإسكندرية على مصانع التعبئة والمواد الغذائية

حملات رقابية مكثفة
حملات رقابية مكثفة

 تكثف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملاتها الرقابية على مصانع التعبئة والمواد الغذائية، تنفيذا لتعليمات المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والأنشطة التموينية المختلفة.


وقامت إدارة شرق التموينية بالمديرية برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بشن حملة تموينية بنطاق الإدارة والتي أسفرت عن ضبط مصنع تعبئة أرز بحيازته كمية من الأرز بدون فواتير دالة على الحيازة وتم التحفظ على 19 شيكارة أرز تزن الشيكارة الواحدة 25 كيلوجراما بإجمالي كمية 475 كيلوجراما.


كما قامت إدارة برج العرب التموينية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وتحت إشراف السيد عبد الله رئيس الرقابة بشن حملة تموينية بنطاق الإدارة أسفرت عن ضبط أحد مصانع المواد الغذائية بمدينة برج العرب الجديدة وذلك لحيازته واستخدامه مواد وخامات مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية حيازتها وكذلك عدم مراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية بالمنشأة مما يعرض المنتجات الغذائية للتلوث والفساد.


وقد تم التحفظ على 120 جيركن زيت طعام سعة الواحد 20 لترا بإجمالي كمية قدرها 2400 لتر مجهول المصدر، و65 كرتونة لحوم تزن الواحدة 20 كيلوجراما بإجمالي كمية قدرها 1300 كيلوجرام، و45 شيكارة نشا بطاطس تزن الواحدة 25 كيلوجراما بإج

مالي كمية قدرها 1125 كيلوجراما، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.

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