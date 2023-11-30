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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبول استئناف حمو بيكا وتغريمه 2400 جنيها في واقعة السير بدون رخص

حمو بيكا
حمو بيكا

قضت محكمة جنح مرور العطارين، بقبول الاستئناف شكلا، وتغريم المتهم الشهير بحمو بيكا، ألف جنيه عن التهمة الأولى القيادة بدون رخصة قيادة، ومبلغ ألف جنيه عن التهمة الثانية قيادة بدون رخصة تسير، و300 جنيه على التهمة الثالثة إضافة ملصقات على جسم المركبة، ومائة جنيه عن التهمة الرابعة زجاج ملون.

وبدأت أحداث القضية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من إدارة المرور بضبط سيارة دون رخصة تسيير، وبها تغيير فى اللون المثبت فى الرخصة، ودون رخصة قيادة لسائقها، بدائرة القسم.

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وتبين من التحقيقات، أنه عقب قيام ضباط المرور لتنظيم الحركة المرروية وضبط المخالفات المرورية، حال تواجد السيارة رقم ( س أ د 9937 ) بها زجاج ملون بالكامل، وباستيقاف السيارة وبسؤال قائدها " م.م.م"، وشهرته حمو بيكا، عن التراخيص، أقر بعدم حملة ثمة تراخيص، وأفاد أن رخصة قيادته تم سحبها سابقا فى طريق الحمام، وأنه لا يحمل رخصة التسيير حاليا، ولا إيصال سحب.

وبالكشف عن السيارة، تبين أنها سيارة ماركة اودى برتقالى اللون وتم تغيير جوهرى فى لون السيارة إلى اللون الذهبى عن طريق اللصق الكامل غير المثبوت فى رخصة التسيير للسيارة، وبعرضه على النيابة، احضر رخصة التسيير للسيارة، وقرر أنه رخصته الخاصة بالقيادة مسحوبة بطريق الحمام، وان اللون الذهبى الموجود على السيارة هو دعاية لاحدى الشركات والفاميه الموجود على الزجاج، هو لعدم رؤية الالتفاف حوله فى الطريق العام من المعجبين.

وقررت المحكمة إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وإحالة الدعوى للاستئناف.

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