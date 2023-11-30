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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية ورئيس جهاز القاهرة الفاطمية يتفقدان ممشى نهر النيل ببنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ممشى نهر النيل ببنها لمتابعة الأعمال بحضور اللواء مدحت عبد الرحمن مصطفى رئيس جهاز القاهرة الفاطمية، وذلك لمتابعة الأعمال بالمرحلة الثانية قطاع (ج) والتي يتم العمل بها على قدم وساق لتسليمها خلال الأيام المتبقيه حيث تجاوزت نسبة التنفيذ بها أكثر من 95 %.
وخلال الجولة أكد المحافظ أن مشروع ممشى النيل ببنها يتكون من مرحلتين كل مرحلة من قطاعين ويمتد قطاع «أ» من المرحلة الأولى من كوبري «كفر الجزار وحتى خط السكة الحديد» بطول 450 مترًا وبعرض 3-8 أمتار، وتم تسليم القطاع في مايو 2020، وقطاع «ب» والذي تم افتتاحه بالعيد القومي للمحافظة يمتد من خط السكة الحديد حتى معدية بطا أمام مجلس مدينة بنها بطول 400 متر وتم التنفيذ بعرض يتراوح من 5 إلى 17 متر .
أما المرحلة الثانية من المشروع فيمتد قطاع «ج» من «معدية بطا حتى نادي الشرطة» بطول 450 متر بعرض 6- 17 مترا بتكلفة 30 مليون جنيه، أما المرحلة «د» تبدأ من نادي الشرطة حتى محطة المياه بطول 550 مترًا .
وخلال الزيارة اليوم بدأ المحافظ الجولة بتفقد المرحلة (أ) ووجه الهجان بعمل الصيانه اللازمة خاصة في الأرضيات والمقاعد والأسوار الأسمنتية والحديدية تمهيدا لطرحه أمام الشباب في إقامه مشروعات لعربات الطعام والمشروبات، موجها أيضا بزيادة المساحات الخضراء بالممشى وزراعة أشجار في وسط الممشي على غرار المرحلة الثانية.
وتابع المحافظ الجولة بتفقد المرحلة الثانية (ج) حيث تم الانتهاء من إنشاء نفق بطا، وتم عمل سلم المشاة بالرخام وجاري الانتهاء من أعمال بلاط الانترلوك والانتهاء من تجليد سور الممشى بالمنطقة بالرخام، حيث وجه المحافظ بزيادة عدد العمالة داخل مواقع العمل للإسراع بإنهاء هذا المشروع الحيوي، والذي سيتم تزويده بأماكن انتظار وترفيه أماكن للعب الأطفال وبيرجولات خشبية ودورات مياه عمومية، وكذلك تم تكثيف التشجير والمساحات الخضراء لإضفاء المظهر الحضاري للممشى ، بالإضافة إلى مراعاه متطلبات ذوي الهمم في الحركة، طبقاً للكود المصري .
وأضاف المحافظ أن المشروع تضمن إقامة عدد من الاستراحات والمظلات، وتم إنارته وتجميله وتزويده بمعدات وأدوات النظافة، وأصبح متنفسًا حضاريا للمواطنين يلجأون إليه من كل مدن المحافظة وليس مدينة بنها فقط، وجاء ذلك في إطار خطة المحافظة وتوجيهات القيادة السياسية بخلق أماكن للتنزه وإتاحة نهر النيل أمام جميع المواطنين للاستمتاع به بإعتباره ملك لجميع الناس .
وأشار  إلى أن الهدف من مشروع امتداد المشاية الجديد هو خلق متنفس مروري ترفيهي للمواطنين وتوفير فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات خدمية من محلات مشروبات وأطعمة .
ومن جانبه أكد رئيس جهاز القاهرة الفاطمية أنه سيتم دفع الأعمال بالمشروع لإنجاز ما تبقى وفق الجداول الزمنية المحددة مشيرا أنه تم إنشاء الممشى وفق أحدث التقنيات الهندسية المعتمدة ليكون ممشى حضاري يليق بأهالي المحافظة، وواجهة حضارية لعاصمة المحافظة بنها، وسيتم العمل على تلافي الملاحظات التي تم تسجيلها في الزيارة في مراحل قطاعات المشروع الثلاثة.

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