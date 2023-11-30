إجراء عاجل لـ سلطات الاحتلال بحق منفذيّ عملية الدهس في القدس



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب كارم خالد محمد بني عودة (25 عاما) من طمون برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الغوار - منفذ عملية الدهس بالقدس المحتلة - .

كما اعتقلت سلطات الاحتلال عدد من أفراد عائلة منفذي عملية القدس وهم والدا المنفذين محمود وسهام نمر، وأشقاؤهما هيثم وأحمد وعمر ومحمد، وزوجاتهما وئام حمادة وسحر نمر.



وكانت كتائب القسام الفلسطينية تبنت عملية القدس البطولية حيث قالت : بعون الله وقوته وتوفيقه تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها الكاملة عن عملية القدس البطولية، والتي نُفذت على المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة، صباح اليوم الخميس وأسفرت عن مقتل ثلاثة صهاينة وإصابة 12 آخرين بجراح متفاوتة.

وأضافت : كما نزف إلى أبناء شعبنا وأمتنا فرسان هذه العملية البطولية وهما: الشهيد القسامي المجاهد/ مراد محمد نمر (38 عامًا) والشهيد القسامي المجاهد/ إبراهيم محمد نمر (30 عامًا)

من بلدة صور باهر

وتابعت : إن كتائب القسام إذ تعلن مسئوليتها عن هذه العملية البطولية لتؤكد على أن هذه العملية تأتي ضمن مسؤولية الردّ على جرائم الاحتلال بقتل الأطفال والنساء في قطاع غزة والضفة المحتلة، وتدنيس المسجد الأقصى والمقدسات، ورسالة تحذيرٍ مباشرةٍ ضدّ الانتهاكات التي يمارسها بن غفير وعصابته بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

