نجم الزمالك السابق : انتظروا إيقاف كهربا

علق طارق السيد نجم الزمالك السابق ، على فوز نادي الزمالك علي فيوتشر، وحقيقة عودة ايقاف كهربا مرة اخرى.



وكتب السيد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" انتظروا ايقاف كهربا وعمر كمال يفشل في ايقاف طوفان الزمالك بقيادة القبطان معتمد جمال ".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد فاز على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما أمس باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم غد الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً للقاء سوار الغيني المقرر له يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.