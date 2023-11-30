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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإعدام شنقا لسيدة تخلصت من طفلين بالسم لحظة إفطار رمضان ببني سويف

صدى البلد

قضت محكمة جنايات بنى سويف  ، برئاسة المستشار خالد احمد جسن ، وعضوية المستشارين بدوى محمد سيد ، وشريف حسام دبوس وامانة سر جمال عبدالله ، حضوريا وبإجماع الآراء بالإعدام شنقا ، على آمال محمد خليفة ربة منزل لادانتها بوضع "مبيد حشرى " فى علبتين "لبن رايب" لطفلين هما يوسف جودة 8 سنوات ومحمد طه 7 سنوات  كانا صائمين من قرية غياضة الغربية بمركز ببا  بمحافظة بنى سويف ،فى شهر رمضان الماضى ، بسبب خلافات على الميراث مع جد الطفلين.

وكشفت المحكمة من خلال تحقيقات النيابة العامة التى تضمنته أوراق القضية أن المتهمة أمال محمد خليفة 40 عاما حاصلة على دبلوم تجارة ومقيمة قرية غياضة الغربية لديها طفلين "تؤام " هما على واحمد ابوزيد طه ، 10 سنوات ، وتوفى والدهما وتزوجت شقيق الزوج ، وانه طلبت ميراث أولادها من جدهما بعد زواجها الا أن خلافا نشب على " الميراث " ونتيجة لذلك قررت اللجوء الى خطة شيطانية لتأديب " الجد" وهو التخلص من أحفاده الاثنين اللذان هما فى نفس الوقت اولاد عم وعمة نجلى المتهمة وفى رمضان الماضى واثناء سفر زوجها الى السعودية للعمل ، وعقب اعداد وجبة الإفطار فى رمضان لأطفالها وليوسف جودة طه 8 سنوات نجل زوجها وبن عم أولادها ومحمد طه محمد 7 سنوات بن عمة أولادها ويبلغ من العمر 7 سنوات ، وبعد أذان المغرب أعطت للطفلين " لبن رايب " بعد أن وضعت بداخله " مبيدا حشريا " وقدمته للطفلين ، اللذين كانا يلهوان مع نجليها وتوفيا فى الحال وبعدها تركت المنزل وذهبت لأسرتها .

ووجهت محكمة الجنايات للمتهمة امال محمد خليفة 40 عاما ، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بانها عقدت النية على قتل المجنى عليهما الطفلين يوسف جودة ومحمد طه ، اثناء تواجدهما فى مسكنها يلهوان مع نجليها وعقب ذلك قدمت عصير لبن رايب وبداخله مبيد حشري دسته فى علبتى العصير وقدمتهما الى الطفلين وترقبت حتى ظهر أعراضه على الطفلين وسقطا صريعين أمامها قاصدة من ذلك قتلهما .

وكشفت زوجة الاب " امال".م.خ" 41 سنة ، ربة منزل فى اعترافاتها أمام المحكمة  بانها تزوجت شقيق زوجها بعد وفاته وان لديها طفلين من زوجها الاول "تؤام" وانه بعد وفاة زوجها تقدم شقيق زوجها وتزوجها الا ان الخلافات حول الميراث دبت بيننا ، ويوم الواقعة قررت التخلص من ابن زوجى وابن اخت زوجى ، وكنت فى المنزل وقبل الفطار بنصف ساعة ناديت على يوسف ومحمد ، وطلبت منهما الفطار معى ، وفعلا جاء قبل الفطار بنصف ساعة ووضعت السم لهما وقالا لى  اننا صائمين ، وبعد ان تناولا الطعام بدا السم يدب فى جسدهما وقمت بكتم نفسهما وماتا وقمت بعدها بحمل الجثتين الى سطح المنزل ، واغلقت المنزل وذهبت الى اسرتى فى الناحية الاخرى من جانب القرية الا اننى فوجئت بالشرطة تقوم بالقاء القبض على ,

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واستمعت المحكمة الى اقوال الشاهدين جودة احمد طه 36 سنة سائق والد الطفل يوسف 8 سنوات المجنى عليه ووطه محمد طه 42 سنة فلاح ، والد الطفل المجنى عليه محمد 7 سنوات قائلين للمحكمة " حسبى الله ونعم الوكيل فيها قتلت اولادنا الاطفال فى رمضان وكانوا صائمين ، واتهما الشاهدين المتهمة بانها وراء مقتل نجيليهما اللذان اعتاد اللهو مع نجليها اللذان هما فى نفس الوقت اولاد عمومة اولادها .

كما استمعت هئية المحكمة الى اقوال المقدم مصطفى أبوطالب رئيس مباحث مركز ببا بمحافظة بنى سويف والذى اكد فى أقواله أن تحرياته كشفت عن ان المتهمة عقدت العزم على قتل المجنى عليهما اللذان اعتاد اللعب مع اطفالها فى منزلها وانها قامت بدس السم عبارة عن مبيد حشرى فى علبين لبن رايب وقدمتهما للطفلين لشربهما وبعد ان تأكدت من انهما فارقا الحياة قامت بوضع التراب على جثمانهما داخل غرفة فى مسكنها وكشف رئيس المباحث ان المتهمة قامت بخطتها الشيطانية انتقاما من " جد المجنى عليهما " لحرمانه لها من ميراثها من زوجها المتوفى والد طفليها والتى تزوجت عمهما بعد ذلك وقتلت نجله  يوسف جودة ونجل اخته محمد طه .

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