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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا عملية الدهس بالقدس إلى 4 قتـ.ـلى

قوات الاحتلال - ارشيفي
قوات الاحتلال - ارشيفي

ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" أن عدد قتلى عملية الدهس التي شهدتها مدينة القدس ارتفعت إلى 4  قتـ.ـلى بعد وفاة مصاب متأثرًا بجراحه.

كما اعتقلت سلطات الاحتلال، عددا من أفراد عائلة منفذي عملية القدس وهم والدا المنفذين محمود وسهام نمر، وأشقاؤهما هيثم وأحمد وعمر ومحمد، وزوجاتهما وئام حمادة وسحر نمر.

وكانت كتائب القسام الفلسطينية تبنت عملية القدس البطولية حيث قالت : بعون الله وقوته وتوفيقه تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها الكاملة عن عملية القدس البطولية، والتي نُفذت على المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة، صباح اليوم الخميس وأسفرت عن مقتل ثلاثة صهاينة وإصابة 12 آخرين بجراح متفاوتة.

وأضافت: كما نزف إلى أبناء شعبنا وأمتنا فرسان هذه العملية البطولية وهما: الشهيد القسامي المجاهد مراد محمد نمر (38 عامًا) والشهيد القسامي المجاهد إبراهيم محمد نمر (30 عامًا)
من بلدة صور باهر.

وتابعت، أن كتائب القسام إذ تعلن مسئوليتها عن هذه العملية البطولية لتؤكد على أن هذه العملية تأتي ضمن مسؤولية الردّ على جرائم الاحتلال بقتل الأطفال والنساء في قطاع غزة والضفة المحتلة، وتدنيس المسجد الأقصى والمقدسات، ورسالة تحذيرٍ مباشرةٍ ضدّ الانتهاكات التي يمارسها بن غفير وعصابته بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.
 

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