إبراهيم سعيد يكشف عن بديل أوفا في الأهلي

أوضح الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن اتجاه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لبديل صفقة أحمد أمين "أوفا"، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "الأهلي يضع أحمد عاطف نجم مودرن فيوتشر في حساباته تحسبًا لفشل صفقة أحمد أمين أوفا بسبب مغالاة إنبي".

وأضاف : "مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يضع أحمد عاطف مهاجم فريق فيوتشر، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة تحسبًا لفشل التعاقد مع أحمد أمين أوفا".

وأكمل إبراهيم سعيد : "وكان كولر قد طلب التعاقد مع مهاجم محلي بالإضافة إلى صفقة هجومية أجنبية خلال فترة الانتقالات الشتوية".

واختتم : "كولر يرى كولر أن أحمد عاطف مهاجم مميز لذلك وضعته إدارة الأهلي في الحسابات، وسوف يكون بديل تحسبًا لفشل صفقة أوفا بسبب مغالاة إنبي.".