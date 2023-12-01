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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عدم لعب كهربا.. فرج عامر يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي وسموحة

فرج عامر
فرج عامر

واصل الأهلي نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي حيث تعادل مع سموحة سلبياً خلال المباراة التي جمعتهما مساء ،الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري والتى انتهت بالتعادل 1/1.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك "اجمل حاجة حصلت في لقاء الأهلي وسموحة هي عدم لعب كهربا".

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

 

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