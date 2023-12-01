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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نتائج مباريات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي والفرق المتأهلة

صدى البلد

شهدت مباريات الدوري الأوروبي مساء الخميس نتائج مثيرة، حيث تأهل نادي ليفربول لدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2023-24.

سقط روما الإيطالي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام فريق سيرفيت السويسري.

فاز وست هام على حساب مضيفه باتشكا توبولا الصربي بنتيجة 1-0.

حسم نادي فرايبورج الألماني تأهله إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي بفوزه الساحق على ضيفه أولمبياكوس اليوناني 5-0.

وكانت نتائج المباريات كالتالي:

فرايبورج 5-0 أولمبياكوس

باتشكا توبولا 0-1 وست هام

سبارتا براجا 1-0 ريال بيتيس

أتالانتا 1-1 سبورتينج لشبونة

شتورك جراتس 0-1 راكوف

أيك 0-1 برايتون

جلاسكو رينجرز 1-1 أريس ليماسول

مارسيليا 4-3 أياكس

سيرفيت 1-1 روما

شيريف تيراسبول 2-3 سلافيا براج

تولوز 0-0 سانت جيلواز

ليفربول 4-0 لاسك لينز

مولده 2-2 كارباج

هاكن 0-2 باير ليفركوزن

فياريال 3-2 باناثيناكوس

 

الفرق المتأهلة إلى الدور التالي
حسم 12 فريقا تأهله إلى الدور التالي من بطولة الدوري الاوروبي وهم:

وست هام يونايتد - فرايبورج

أولمبيك مارسيليا - برايتون

أتالانتا - سبورتنج لشبونة

ليفربول

رين - فياريال

سلافيا براغ - روما

باير ليفركوزن

الدوري الأوروبي أولمبياكوس اليوناني بطولة الدوري الأوروبي باير ليفركوزن ثمن نهائي الدوري الأوروبي سبورتينج لشبونة

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