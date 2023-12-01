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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المصريون في سيدني الأسترالية يدعمون المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي |صور

المصريون في سيدني
المصريون في سيدني

شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لقطات من مشاركة أبناء الجالية المصرية في مدينة سيدني الأسترالية في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، ودعم المرشح الرئاسي.

 

وبدأت في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت القاهرة، عملية تصويت المصريين في دولة أستراليا، بالانتخابات الرئاسية، حيث يتوجه المصريون المقيمون هناك إلى مقار السفارة والبعثات الدبلوماسية فى كانبرا للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية والتي يستمر الاقتراع بها مدار ثلاثة أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر، طبقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

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