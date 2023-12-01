لسبب صادم .. دراسة تثير الجدل حول منتجات العناية بالشعر

أثارت دراسة جديدة نشرتها صحيفة الديلي ميل الكثير من الجدل وذلك بعد تأكيدها على أن بعض منتجات الشعر التي تستخدمها الملايين النساء يوميا، قد تعرضهن للعدي من المواد الكيميائية الخطيرة التي تعد مرتبطة بالعقم.

على الجانب الآخر تُعرف مركبات السيلوكسانات بأنها مواد كيميائية من صنع الإنسان وتُستخدم في الكريمات والزيوت والبخاخات وذلك لإضفاء اللمعان للشعر وتنعيمه عن طريق منع إيصال الرطوبة أو خروجها.

وقد وجد بعض العلماء من جامعة بوردو في ولاية إنديانا أنه عند استخدام تلك المنتجات وذلك مع الحرارة العالية من أدوات التجعيد والتمليس للشعر، فإن منتجات الشعر المحملة بالسيلوكسان قد تتبخر وتطلق السموم في الهواء.

وقد ربطت السيلوكسانات المشتقة من السيليكون أيضا ببعض مشاكل الخصوبة وعدم التوازن الهرموني وتلف الكبد.