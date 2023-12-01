غدا.. تشييع جثمان أحد ضحايا المركب الغارقة باليونان

تشيع غدا السبت، جنازة إسلام محمد ابراهيم خليل الموافي، مصري الجنسية من محافظة دمياط - عزبة البرج، والذى لقي حتفه على متن المركب التحاري “رابتور” والتى غرقت قباله إحدى الجزر اليونانية.

صلاه الجنازة ستكون بمسقط رأسه بعزبه البرج بمسجد السلام (الرصاص) يوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف بعد صلاة العشاء مباشرة .

يذكر أن المركب كان على متنها ١٤ من البحارة من ٨ من أبناء عزبه البرج بمحافظة دمياط.

وكانت قد سادت حاله من الحزن على مدار الايام الماضيه بين أبناء عزبه البر واهال الضحايا نتيجه لغرق للمركب حيث أن اغلب البحارة مفقودين حتى الآن.