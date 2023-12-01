السفير المصري بالجزائر: التواصل مع رموز الجالية وحثهم على المشاركة بالانتخابات

قال سفير مصر لدى الجزائر مختار وريده، إن السفارة استعدت جيداً للانتخابات الرئاسية، وقامت بإنهاء كافة التجهيزات الخاصة بالانتخابات قبل انطلاقها، فضلا عن تواصل السفارة مع رموز الجالية المصرية في كافة الولايات في الجزائر من أجل حثهم على المشاركة في الانتخابات، انطلاقا من دور المسؤولية التي أوكلتها لهم وزارة الخارجية المصرية و الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر.

وأضاف وريده، خلال تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الانتخابات الرئاسية يُعد استحقاق دستوري هام، ويعمل بشكل دوري على لقاء الجالية المصرية في الجزائر، واستضافة رموز الجالية، وتم تعرفيهم على طرق التصويت في الانتخابات، ومراحلها من أجل تسهيلها على المواطنين هناك، وحتى لا يأخذ أي شخص فترة من الوقت لتمر عملية التصويت بكل سلاسة وسهولة وسرعة.

وأوضح سفير مصر لدى الجزائر، أن السفارة مفتوحة أمام المصريين للتصويت في الانتخابات أيام الجمعة والسبت والأحد، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا، وكل مواطن مصري يرغب في الإدلاء بصوته أو المشاركة، فعليه التوجه للسفارة، « كل النماذج التصويتيه مجهزه، ووفرنا مكان لكل مواطن مصري يرغب في الادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية».