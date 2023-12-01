رئيس الإمارات يعلن إنشاء صندوق بـ30 مليار دولار للحلول المناخية

أعلن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان ، اليوم الجمعة، إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم.



جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الإماراتي خلال قمة المناخ COP28 في دبي.

وقال رئيس دولة الإمارات إن للحلول المناخية على مستوى العالم يهدف لتحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.



وأضاف رئيس دولة الإمارات ، أن العالم يواجه تحديات عديدة من أهمها تغيير المناخ الذي أثر على مناحي الحياة.

ولفت الرئيس الإماراتي إلى الالتزام بخفض الانبعاثات بـ 40% بحلول 2030، مؤكداً أن هناك سعى لجمع 250 مليار دولار بحلول 2030 للمناخ.

وأوضح رئيس دولة الإمارات ، أنه يتم العمل على تسريع النمو الاقتصادي المستدام.