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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انتخابات الرئاسة.. مراسل صدى البلد يوضح تفاصيل بدء تصويت المصريين في بروكسل

مجدي يوسف مراسل قناة
مجدي يوسف مراسل قناة صدى البلد

تحدث مجدي يوسف، مراسل قناة صدى البلد من بروكسل، عن آخر الاستعدادات قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية في دولة بلجيكا.

وقال مجدي يوسف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن التصويت بالانتخابات الرئاسية بالسفارة المصرية والمقار الدبلوماسية ببلجيكا، سيبدأ من الساعة التاسعة صباح اليوم وحتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي في بروكسل.

 

وأضاف: من المتوقع أن يشهد اليوم الأول من تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ببروكسل، إقبالا ضعيفا، لأن اليوم الجمعة ليس إجازة.

 

وأوضح مجدي يوسف، أنه من المتوقع أن يبدأ المصريين المقيمين في بروكسل بالتوافد على السفارة من أجل التصويت في الانتخابات الرئاسية بدءًا من مساء اليوم الجمعة بعد انتهاء مواعيد العمل في بلجيكا.

 

ولفت إلى أن من المتوقع أن يدلي نحو 500 مصري مقيم في بلجيكا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وهذه العدد يمثل نحو 70% من إجمالي المصريين المقيمين في دولة بلجيكا.

 

  

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