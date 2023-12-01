أصالة وأحمد سعد.. منة عدلى القيعي تكشف خطة أعمالها الجديدة

قالت الشاعرة منة عدلى القيعي، إنها تعمل حاليا على الانتهاء من تسجيل مجموعة من الأغنيات الجديدة لطرحها في 2024.



وأضافت منة عدلي القيعي، لـ صدى البلد أنها مشغولة خلال هذه الفترة بالتحضير لأكثر من أغنية لأحمد سعد بعد النجاح الكبير الذى حققوه سويا فى العديد من الأغنيات، بالإضافة إلى أغاني مع المطربة أصالة وبهاء سلطان.



وتابعت منة عدلي القيعي، أنها من المفترض أن تنتهى من تسجيل هذه الأغنيات خلال الأيام القليلة القادمة استعداد لطرحها مع بداية العام الجديد.





منة تتحدث عن أغنية بنت أبويا

كشفت الشاعرة منة القيعي عن تفاصيل تقديمها أغنية “بنت أبويا” التي حققت نجاحا كبيرا عند طرحها من خلال مسلسل “موضوع عائلي”.

وقالت منة القيعي، خلال لقائها في برنامج “ضيفي” مع الإعلامي معتز الدمرداش على قناة الشرق: من زمان نفسي أعمل أغنية عن الأب تكون أغنية رومانسية ومش حزينة، لأن علاقة البنت بأبوها دايما فيها شيء من الرومانسية وقعدت سنين مش عارفة أكتب، وطلعت بكوبليه بيقولولي إني شبهك، لأن الناس دايما كانت تقول إني شبه بابا في الملامح والطباع.

وأضافت منة القيعى: فضلت سنين مش عارفة أكمل الأغنية، لغاية ما في يوم بابا راجع بالليل من البرنامج، وسمعت صوت المفتاح في الباب، وفي لحظة جالي كلام صوت رنة المفتاح في الباب ساعة ما توصل، وبعد سنوات من البحث عن اللحن المناسب اللي أنا عايزاه، أحمد الجنايني منتج مسلسل موضوع عائلي كلمنا عن العمل، ولقيت إنها أفضل فرصة لتنفيذ الأغنية.