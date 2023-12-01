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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| محمد هاني: تركيزنا كبير بالأهلي قبل مواجهة يانج أفريكانز

محمد هاني
محمد هاني

قال محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة يانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي تجمع الفريقين غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أهمية ذلك بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين.


وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة: «بالتأكيد نسعى للفوز في مباراة الغد خارج الأرض، وهي مهمة ليست سهلة في ظل مواجهة فريق قوي ويملك عناصر مميزة على ملعبه».


وأضاف هاني أن هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين، وإصرارا على تقديم أفضل ما يمكن خلال المباراة، لتحقيق الفوز والعودة بثلاث نقاط جديدة في المجموعة.


وأشار إلى أن الأهلي يشارك في أكثر من بطولة مما يسبب حالة من الإجهاد خاصة مع تواجد مجموعة من اللاعبين في معسكرات المنتخبات الوطنية.


وأشار إلى أن الأهلي يضم عناصر مميزة من أصحاب الخبرات تعودوا على مواجهة هذه الصعاب.
وشدد هاني على أن الجميع داخل الأهلي على قلب رجل واحد من أجل حصد الألقاب، وأن الجهاز الفني يتولى مسألة تدوير مشاركة اللاعبين في المباريات بما يخدم أهداف الفريق بشكل عام.

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