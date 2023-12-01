إجراء جديد من إيفرتون على عقوبة خصم الـ 10 نقاط بالدوري الإنجليزي

أعلن نادي إيفرتون، اليوم الجمعة، التقدم بطعن ضد عقوبة خصم النقاط العشر التي فرضتها عليه لجنة مستقلة من الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي.

وسبق أن أعلن النادي، نيته الاستئناف عندما علم بالعقوبة، وهي الأكبر في تاريخ البريميرليج، والتي جاءت بسبب انتهاك قواعد الربحية والاستدامة.

وتكبد إيفرتون، خسائر بلغت 124 مليونًا خلال موسم 2021-2022، بينما يسمح البريميرليج فقط بخسائر إجمالية قدرها 105 ملايين على مدار 3 سنوات.

وقال النادي في بيان إنه قدم اليوم "استئنافا إلى رئيس اللجنة القضائية للدوري الممتاز ضد قرار لجنة البريميرليج بخصم 10 نقاط من النادي.. سيتم الآن تعيين لجنة استئناف للنظر في القضية".