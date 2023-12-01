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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يزعم استعادة جثة جندي إسرائيلي أسير من غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك، اليوم الجمعة، أن القوات العاملة في قطاع غزة عثرت على جثة أوفير تزرفاتي الذي أسرته حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي.

وأعلن عن تسارفاتي أسيرًا بعد اختفائه في مهرجان سوبر نوفا بالقرب من رعيم في أعقاب هجوم حماس هناك.

وتم إخطار عائلة تزرفاتي بوفاته، الأربعاء الماضي، بعد عملية تحديد الهوية التي أجرتها السلطات الإسرائيلية، التي أعلنت أنه في عملية عسكرية مشتركة والشاباك، أعيد جثمان تسارفاتي إلى إسرائيل لدفنه صباح اليوم الجمعة، ولم يتم تقديم تاريخ الوفاة وتفاصيل أخرى، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وقال جيش الاحتلال والشاباك في بيان مشترك: “إننا نشاطر العائلة حزنها”.

وكان تسارفاتي، من بلدة كريات آتا الشمالية، أسيرا حتى تأكدت وفاته يوم الأربعاء، واستعاد الجنود رفات تزرفاتي بينما استأنف الجيش الإسرائيلي هجومه على غزة يوم الجمعة بعد انهيار الهدنة التي استمرت أسبوعا، والتي تم خلالها إطلاق سراح 105 مدنيين من أسر حماس في غزة. 

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