مصرية بفرنسا: حرصنا على التصويت في الانتخابات الرئاسية رغم برودة الطقس

قالت جيهان جاويد، عضو الجالية المصرية في فرنسا، إن السفارة المصرية في باريس، فتحت أبوابها الساعة 9 صباحا؛ لاستقبال الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضافت جيهان جاويد عضو الجالية المصرية في فرنسا، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “دي إم سي”، أنه ورغم برودة الطقس؛ كان أبناء الجالية المصرية في فرنسا كانوا حريصين على الحضور والإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول للإدلاء بالأصوات، موضحا أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد ولا يوجد أي عوائق أمام أي ناخب.

وأشارت جيهان جاويد عضو الجالية المصرية في فرنسا، إلى أن أعداد الناخبين الآن أكثر من أعداد فترة الصباح، وننتظر أعدادا أكبر؛ لأن اليوم هو يوم عمل في فرنسا.