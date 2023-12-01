أخبار الأهلي والزمالك|3 عروض لزيزو و4 صفقات على أعتاب الأبيض..وصدمة للقلعة الحمراء

عرض موقع صدي البلد الاخباري العديد من الاخبار المتعلقة بقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الخطيب يفتح باب الرحيل أمام أي لاعب

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أبلغ خالد بيبو مدير الكرة، بعدم ممانعة النادي في رحيل أي لاعب، مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام أي لاعب لا يريد البقاء ويرغب في الرحيل، لأنه لن يكون أحد فوق النادي مطلقًا.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس توبوكس الذي يبث على قناة etc: "الخطيب طلب من خالد بيبو تطبيق اللائحة بصرامة وقوة على اللاعبين، خصوصا أنه تم توفير كل مطالب اللاعبين، ويتم صرف كافة مستحقاتهم المالية".

وواصل: "الخطيب لن يقبل بـ "لي الذراع" من جانب أي لاعب في الأهلي خصوصا بعدما خرج بعض اللاعبين للحديث عبر السوشيال ميديا مؤخرًا، والأهلي صاحب فضل كبير على اللاعبين، والمفترض أن كولر سيتغير 180 درجة، وستكون هناك متابعات شاملة، وتم عمل تقارير فنية من جانب لجنة التخطيط، وهناك حالة دهشة من جانبهم في ظل كثرة التغييرات في تشكيلة الفريق، وسياسة التدوير المبالغ فيها".

4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك

ترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، عن رحيل نجم الزمالك أحمد سيد زيزو لنادي الشباب السعودي، بعد تصريح أحد الأعلاميين السعوديين باقتراب نادي الشباب من حسم انتقال اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية.

حيث أكد الإعلامي الرياضي عماد الصائغ أن نادي الشباب السعودي عاد إلى مفاوضات جادة من أجل الحصول على خدمات زيزو. يأتي ذلك بعدما فشلت محاولات الحصول عليه خلال فترة الانتقالات الصيفية السابقة.

3 عروض سعودية لزيزو .. إبراهيم سعيد يكشف موقف الزمالك

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم 90+، عن تلقي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد سيد "زيزو"، عدة عروض للرحيل خلال الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" :أحمد سيد زيزو تلقى عروض من ثلاثة أندية سعودية للرحيل عن الزمالك وحسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي يضع خطة لإقناع اللاعب".

وأضاف : "أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك عقده مستمر حتى يونيو 2025 ويحصل على 83 مليون جنيه من نادي الزمالك خلال الفترة الحالية بواقع 23 مليون جنيه الموسم الماضي والموسم الحالي يحصل علي 30 مليون والموسم المقبل 2024/2025 يحصل على 30 مليون أيضًا".

وأكد : "زيزو تلقى عروض مجددًا من الاتفاق والشباب والخليج السعودي تتخطي الـ 150 مليون جنيه لنادي الزمالك وعلى الرغم من قيمة المبلغ إلا أن إدراة النادي رفضت تمامًا مناقشة الفكرة لأن اللاعب من أفضل اللاعبين في مصر".

وواصل : "نادي الزمالك يرغب في ترضية زيزو بالتمديد لعامين حتي 2027 مع زيادة عقده ل 40 مليون جنيه و50 مليون جنيه للموسم الأخير".

واختتم إبراهيم سعيد : "إدارة الزمالك ترى أن زيزو يستحق الترضية عن لاعب مثل أحمد فتوح الذي تم عرضه للبيع".

قرار رسمي في الزمالك بشأن العضويات بالنادي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب البدء في إجراءات فصل العضويات بالنادي، وأعلن النادي عن الأوراق المطلوبة لفصل العضويات، والتي سيتم تقديمها لإدارة الاشتراكات.

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل لقاء يانج أفريكانز

تعرض محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، لإصابة خلال مران الفريق اليوم، قبل 24 ساعة من مواجهة يانج أفريكانز التنزاني. وتمثلت الإصابة في تواء في أنكل القدم، مما دفعه لمغادرة المران.

ومن المقرر أن يخضع عبد المنعم لفحص طبي مساء اليوم لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة في المباراة المقبلة.

إصابة رضا سليم

وتعد إصابة عبد المنعم هي الضربة الثانية للأهلي بعد اصابة رضا سليم منذ يومين بتمزق في العضلة الضامة.