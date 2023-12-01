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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: الخطيب تأخر في التدخل لحل أزمات الفريق

الخطيب وكولر
الخطيب وكولر

أكد عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق، أن النقد دائمًا يكون حبًا في القلعة الحمراء ومن أجل مصلحة النادي في المرحلة المقبلة، خصوصا بعد حالة التراجع الفني مؤخرًا، مشيرًا إلى أن رسالة محمود الخطيب رئيس النادي للاعبين، وكان يجب أن يعطي (دش ساخن) بعد لقاء اتحاد العاصمة الجزائري مباشرة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الأهلي كان لديه فرصة كبيرة في الفوز على صنداونز بالقاهرة، وكانت المواجهة سهلة في ظل تراجع مستوى المنافس فنيًا ولم يكن شرس مطلقًا، ولذلك أرى أن الخطيب تأخر في التدخل لحل أزمات الفريق الحالية".

وأضاف: "كولر في كل المباريات يقوم بإجراء تغييرات على التشكيلة سواء 5 أو 6 لاعبين، وبسبب عملية الروتيشن، هناك لاعبين تراجعت مستواهم مثل أليو ديانج الذي كان أفضل لاعب في مركز 6، وفي المباراة الاخيرة كان من الممكن أن يدخل أكرم توفيق لوسط الملعب ويلعب كريم فؤاد في الظهير الأيمن على أن يشارك ديانج، ولم نشاهد سوى الكرة في قدم إمام عاشور وهو يحاول بناء هجمة للأهلي".

وواصل: "الموسم الماضي كان الروتيشن في الخط الهجومي كثير، وكان يشارك عدة لاعبين بالتناوب مثل تاو وكهربا وشريف قبل رحيله، بينما كان استقرار في وسط الملعب بوجود ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية، لكن حاليًا لا يوجد اي استقرار واضح على تشكيل ثابت للأهلي في أي مباراة".

وزاد: "غرور كولر أصبح واضحًا بعدما ارتفعت اسهمه كثيرا وبدا يترشح لجوائز كبيرة، لكنه حاليا لا نرى أي أمور فنية، ورغم أن المدرب اصر على ضم برينجر لكن لم نشاهد اي بصمة".

وتابع: "صنداونز لديه بيتر ندلوفو من أجل تدريب المهاجمين على التسجيل بطرق مختلفة، بينما مارسيل كولر المدير الفني أصبح مهتم بالجماهير لكن أحدهم خرج عن المألوف في اللقاء السابق وانتقد المدرب بشكل واضح وتم ترجمة حديث المشجع للمدير الفني للأهلي".

وأكمل: "لو استمر كولر على نفس الأخطاء فهو لن يكمل مسيرته مع الأهلي، وجماهير النادي لا تتهاون من حق فريقها، وعندما تم تجديد عقده بناء على أنه أثبت جدارته بقيادة مشروع النادي، وهناك مدربين استفادت كثيرا من الأهلي، ولو كان ديانج مشغول بالاحتراف فيجب فتح الباب أمام رحيله، والأهلي صبر كثيرا على بيرسي تاو رغم التقارير التي كانت تطالب برحيله، ولا يوجد اغلى من الأهلي مطلقا.

وأشار إلى أن اللاعبين تتقاضى أموال كثيرة، ولكن عليهم تقديم مستوى قوي، والأهلي لا يبخل مطلقا على أي لاعب، وتم توفير كافة متطلبات الجهاز الفني للمنافسة بقوة على البطولات، لكن حدث تراجع غير مبرر، وكولر نقل المحاضرة الشرسة التي حصل عليها من الخطيب إلى اللاعبين. وأي لاعب لن يقدم المستوى المأمول في كأس العالم للأندية فلن يكون له مكان.

وأكد: "لو لم يقدم اللاعبون والجهاز الفني المستوى القوي خلال كأس العالم للأندية، فسيتم اتخاذ قرارات قوية، مع فتح الباب أمام رحيل أي لاعب".

وحول مواجهة الأهلي أمام يانج افريكانز، قال: "اللعب على التعادل سيضر الأهلي، والأفضل اللعب من أجل المكسب، لصدارة المجموعة قبل مواجهة شباب بلوزداد، ويجب على الفريق أن يلعب بقوة وشراسة رغم ضغط المباريات".

وأتم: "اتوقع للأهلي الفوز على يانج افريكانز واتمنى أن يختار كولر التشكيل الأنسب للمباراة، وأن يلعب بالشكل الطبيعي، وظهور الفريق في بعض المباريات بشكل غير جيد بسبب فردية اللاعبين وعدم اللعب بنفس الجماعية مثل الموسم الماضي، وغياب التجانس والربط بين اللاعبين".

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