مجلس السيادة السوداني يقرّر تكليف مصطفى نور واليًا لولاية البحر الأحمر

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة، قراراً بإعتماد قرار مجلس الوزراء الإنتقالي والقاضي بتكليف اللواء ركن معاش مصطفى محمد نور واليًا لولاية البحر الأحمر.

وقال مجلس السيادة السوداني، في بيان له، اليوم إنه علي وزارة شؤون مجلس الوزراء السوداني، ووزارة الحكم الاتحادي والجهات ذات الصلة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.

وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، أواخر شهر نوفمبر الماضي، قرارات بإعفاء 6 من حكام الولايات و4 وزراء من مناصبهم وتعيين 4 آخرين خلفا عنهم.