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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

الإمارات
الإمارات

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم، أكثر من 1.3 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 255 مبايعة بقيمة مليار درهم منها 47 مبايعة للأراضي بقيمة 601.95 مليون درهم و208 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 399.09 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 73.5 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 61.79 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 59.91 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 7.81 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 277.96 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 10.22 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11.79 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 11.7 مليون درهم في منطقة زعبيل الاولى.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 22.27 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 15.89 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 40.23 مليون درهم.

منطقة الوصل

وسجلت الرهون قيمة قدرها 220.31 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 68.69 مليون درهم و79 رهن فلل وشقق بقيمة 151.62 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 39.55 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 19.24 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 74.24 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخبيصي بقيمة 20 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 10.2 مليون درهم.

دبي مبايعات الأراضي الأملاك الشقق درهم

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