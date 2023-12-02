عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ هوت شورت.. غادة عبد الرازق تثير الجدل في أحدث ظهور|صور

صدى البلد

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وظهرت غادة عبد الرازق بإطلالة شبابية أثارت بها الجدل حيث ارتدت هوت شورت ووضعت لمسات من المكياج الناعم.

غادة عبد الرازق - مسلسل حدث بالفعل

شاركت غادة عبد الرازق في مسلسل حدث بالفعل، الذي يتضمن 101 قصة حقيقية، تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية؛ ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

مسلسل «حدث بالفعل» تأليف د. فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي في أول تجربة تليفزيونية له، والمسلسل ينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى.

ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

وتظهر غادة عبد الرازق، ضمن أحداث العمل، في دور مريضة نفسية وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها غادة عبدالرازق، مريضة نفسيًا، حيث شاركت في عدد من المسلسلات من قبل وجسدت فيها مشاكل وعُقد نفسية، وهناك 4 أعمال بارزة لها في هذا السياق، ربما أشهرها «حكاية حياة»، الذي عُرض في 2013، بالموسم الرمضاني، وحقق حينها نجاحًا كبيرًا.

يذكر ان اخر اعمال غادة عبد الرازق مسلسل تلت التلاتة مكون من 15 حلقة من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح ويشارك في بطولته أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله وعدد كبير من الفنانين، والعمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

قصة مسلسل تلت التلاتة 

وتدور قصة مسلسل تلت التلاتة حول ثلاث شخصيات تقدمها الفنانة غادة عبد الرازق بطلة العمل، وينتمي مسلسل تلت التلاتة لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

 

أعمال غادة عبد الرازق الفنانة غادة عبد الرازق غادة عبدالرازق غادة عبد الرازق مسلسل حدث بالفعل مسلسل تلت التلاتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

نامت وصحيت حامل .. مفاجأة في قضية طالبة المدرسة بالمطرية

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

ترشيحاتنا

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم|موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

الصحة العالمية تطالب بتسليم الإمدادات الأساسية لـ غزة بشكل عاجل

حتى لا يبطل صوتك.. طريقة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024

المؤشرات إيجابية والأزمة ستزول| إجراءات حكومية ستعصف بـ الدولار.. وهذا سعره الآن

فييرا: أتشرف بتدريبي للزمالك سابقا..ومحمد صلاح يستحق الأفضل بأفريقيا

مقطع فيديو للطفلة "روح الروح" قبل استشهادها يفطر القلوب .. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السكر بـ 12.60 جنيه رسميًا| قائمة أسعار السلع التموينية في ديسمبر.. وموعد الصرف

بجسم ممشوق.. ياسمين عبد العزيز تبرز جمالها في أحدث ظهور

فى عيد ميلادها الخمسين.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ رانيا يوسف

مهرجان البحر الأحمر..إطلالات ليلى علوي ويسرا ولبلبة تثير الجدل على السجادة الحمراء

فيديو

مقطع فيديو للطفلة "روح الروح" قبل استشهادها يفطر القلوب .. شاهد

أكثر من 100ألف مشاهدة ..مقطع فيديو لحفلة عائلية ينتهي بمفاجأة غير متوقعة

17 يوما عايش على المياه.. الفنان محمد ممدوح يكشف سر فقدان وزنه

تفاصيل درامية.. قصة أسير إسرائيلي روسي الجنسية لدى حماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ