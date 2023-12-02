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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جلسة تصوير مثيرة للجدل.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها.. شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافتة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. 

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تألقت غادة عبد الرازق، مرتديه شورت قصير باللون الذهبي مع بلوزة باللون الاسود، وجاكيت من نفس نقشه ولون الشورت ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت غادة عبد الرازق، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

واختارت غادة عبد الرازق، تسريحة الكعكة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور غادة عبد الرازق 

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