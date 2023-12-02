بدون احتجاز الكربون.. اليابان تتعهد بوقف بناء محطات كهرباء تعمل بالفحم

تعهدت اليابان أنها ستتوقف عن بناء محطات كهرباء تعمل بالفحم بدون احتجاز الكربون أو تخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الحرق.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP 28) المنعقد في دبي، إن بلاده لن تقدم على بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء بدون احتجاز أو تخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الفحم، مع ضمان إمدادات مستقرة للطاقة.

وحسب ما نقلته وزارة الخارجية اليابانية عنه في بيان صادر اليوم، السبت، أضاف كيشيدا أن ذلك يأتي تماشياً مع هدف بلاده المتمثل في صافي الانبعاثات الصفرية.

وتسعى اليابان، التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وذكر كيشيدا أن اليابان سبق أن خفضت بالفعل انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 20%، وتتقدم نحو خفضها بنسبة 46% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2013.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية، أفادت اليوم، السبت بأن 20 دولة دعت في مؤتمر الأطراف COP28 لزيادة مصادر الطاقة النووية في العالم ثلاثة أضعاف بحلول 2050.

وحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، حثت أكثر من 20 دولة في محادثات الأمم المتحدة للمناخ، اليوم السبت، على مضاعفة قدرة مصادر الطاقة النووية العالمية لـ ثلاث مرات بحلول عام 2050 مقارنة بمستويات عام 2020.

وقال إعلان أقرته دول من بينها الولايات المتحدة واليابان والعديد من الدول الأوروبية إن الطاقة النووية تلعب "دورا رئيسيا" في الجهود الرامية إلى تحقيق صافي انبعاثات غازات الدفيئة إلى الصفر.