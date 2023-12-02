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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء السوري: الاحتلال الإسرائيلي يدمر البيئة في الجولان المحتل

رئيس وزراء سوريا
رئيس وزراء سوريا

أكد رئيس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس أن بلاده انخرطت جدياً في الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي والحد من آثاره، مشددًا على أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل يتسبب في تدهور البيئة.

وحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، قال عرنوس خلال كلمة ألقاها اليوم في القمة العالمية للعمل المناخي المنعقدة في دبي "COP28" إنه يجب تضافر كل الجهود لدفع العمل المناخي إلى الأمام وتسريع وتيرة خفض الانبعاثات من خلال التحول في مجال الطاقة.

وأضاف أنه يجب إدارة استخدامات الأراضي على نحو متكامل ومستدام، وتفعيل نظم الحد من الخسائر والأضرار، ووفاء الدول بالتزاماتها المتعلقة بالعمل المناخي.

ولفت إلى أن سوريا تعاني من التغيرات المناخية ما ترتب عليها من فيضانات وجفاف وموجات حارة،  مؤكدًا أن توفير التمويل هو حجر الزاوية في العمل المناخي.

وأضاف المهندس عرنوس أن الحرب على سوريا والإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة عليها زادت من معاناتها من آثار التغير المناخي.

وأشار إلى أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل من اقتلاع للأشجار ودفن للنفايات الخطرة يتسبب بتدهور البيئة في هذه المنطقة وحرمان المواطنين السوريين من حاجتهم من المياه في انتهاك واضح للقوانين الدولية.

وأكد أن سوريا على الرغم مما تمر به، تابعت العمل والالتزام بإجراءات حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، وإدماج البعد البيئي في خطط التنمية وإعادة الإعمار، والتزمت وما زالت بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في مجال البيئة والتغير المناخي.

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