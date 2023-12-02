سيمفونية في حب الوطن.. أبناء الجالية المصرية بروما يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، توافد أبناء الجالية المصرية فى روما بإيطاليا، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بثانى أيام تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024.

ورفع أبناء الجالية المصرية فى روما صور الرئيس السيسى وأعلام مصر تعبيرا عن حبهم لوطنهم ووقوفهم صفا واحدا خلفه.

وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول من التصويت بالانتخابات الرئاسية، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).