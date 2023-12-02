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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرعة بطولة إفريقيا للشراع مصر 2023 المؤهلة لأولمبياد باريس

صدى البلد

أجريت مراسم قرعة بطولة أفريقيا للشراع، والمقرر إقامتها في الغردقة وتستمر حتى 8 ديسمبر.


وحضر مراسم اجراء القرعة دكتور مهندس الباسل عبدالله رئيس اتحاد الشراع بحضور الإنجليزي ستيوارت رئيس لجنة المسابقات بالبطولة التي تقام تحت اشراف الاتحاد الدولي للشراع وحضور المهندس محمد غريب والمهندس محمد منصور أعضاء مجلس إدارة اتحاد الشراع وحضور مندوبي المنتخبات المشاركة .


وأسفرت القرعة في منافسات iLCA6 عن مشاركة منتخب موزمبيق بمركب رقم 146 ومنتخب أنجولا بمركب رقم 126 ومنتخب سيشل بمركب رقم 61 ومنتخب تونس بمراكب رقم 78 و157 ومنتخب المغرب بمركب رقم 113 ومنتخب مصر بمراكب أرقام 104 و103 و55 و129 ومنتخب الجزائر بمراكب رقم 108 و81.


وجائت قرعة منافسات قرعة iLCA7 عن مشاركة منتخب أنجولا بمراكب أرقام 156 و149 ومنتخب تونس بمراكب أرقام 78 و157 ومنتخب موريشيوس بمركب رقم 112 ومنتخب المغرب بمراكب أرقام 116 و155 ومنتخب مصر بمراكب أرقام 66 و138 و106 و122 والجزائر بمراكب أرقام 111 و123.


ويشارك في منافسات البطولة 45 لاعبا ولاعبة من 9 دول، هي: “مصر، الجزائر، أنجولا، ليبيا، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، سيشل، وتونس“.


وتقام البطولة في منافسات iLCA6 سيدات وiLCA7 رجال حيث يتأهل لدورة الألعاب الأولمبية أصحاب المركزين الأول والثاني في كل منافسة ومنافسات فورملا كايت رجال وسيدات وiQFOiL رجال وسيدات حيث يتأهل لدورة الألعاب الأولمبية صاحب المركز الأول في كل منافسة.


وتقام بطولة أفريقيا للشراع تحت اشراف الاتحاد الدولي للشراع في أول تنظيم للبطولة على أرض مصر وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي.


وعين الاتحاد الدولي للشراع 3 حكام في لجنة المسابقات الرئيسية للبطولة ويعاونهم 8 حكام مصريين في إدارة المسابقات بالبطولة ، بجانب لجنة الحكام الرئيسية التي تم تعيينها من الاتحاد الدولي للشراع والتي تضم 9 حكام من بينهم 7 حكام دوليين وحكمين محليين من قارة أفريقيا.

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