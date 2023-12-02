حققنا نتائج كبيرة..وزير الدفاع الإسرائيلي يزعم رفض حماس إعادة 15 امرأة وطفلين

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم السبت، إن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" انتهكت الهدنة ورفضت إعادة 15 امرأة وطفلين.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن الاحتلال سيواصل الحرب زاعماً أن "حماس" لم تلتزم بما اتفق الجانبان عليه.

ويقول وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريحاته أن جيش الاحتلال يضرب بقوة لتحقيق أهداف الحرب، زاعماً تحقيق نتائج كبيرة خلال عملية الاحتلال في غزة، مضيفاً أن الاحتلال قضى على قادة لحماس.

وأوضح جالانت وزير دفاع إسرائيل التزام باستعادة الرهائن من حماس، مشيراً إلى أنه تم استرجاع جثث إسرائيليين من غزة.



وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي:" تمكنا من إرجاع 110 رهائن من ضمنهم إسرائيلون وأجانب".



وأضاف : "لجيش عاد للقتال في غزة بقوة".